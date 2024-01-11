ПриватБанк запускає нову послугу для накопичення — «конверт»

У Приватбанку з’явилася нова функція для керування витратами, заощаджень та донатів — аналог «банки» у Монобанку, який називається «конверт». Інформація про це розміщена на офіційному сайті банку.
У «конвертів» є свої особливості:
Таким чином можна керувати власними витратами або ж заощадити на певну ціль.
Інструкція про те, як створити «конверт», знаходиться у відео.
Один користувач може створити не більше 15 власних «конвертів». Спільне накопичення теж обмежується тільки 15-ма «конвертами».
Обслуговування та поповнення «конвертів» не тарифікується, але в ПриватБанку зазначають, що може зніматися комісія продукту, з якого проводилося поповнення, каналу або способу поповнення. З «конверта» також не можна зняти кошти готівкою.
Послуга доступна у додатку «Приват24».
Нагадаємо, керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов збирає кошти на човни для бійців штурмового підрозділу, які зараз тримають оборону на лівому березі Дніпра.
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