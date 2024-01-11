ПриватБанк запускає нову послугу для накопичення — «конверт»

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 262

Це своєрідний аналог «банки» у Монобанку

У Приватбанку з’явилася нова функція для керування витратами, заощаджень та донатів — аналог «банки» у Монобанку, який називається «конверт». Інформація про це розміщена на офіційному сайті банку.

У «конвертів» є свої особливості:

ним можна розраховуватися як звичайною карткою;

до збору можна долучити знайомих, додавши їх із телефонної книги або поширивши посилання в соцмережах;

збирати донати можна на благодійність або власні проєкти;

«конверт» можна «заклеїти» до певного строку або суми.

Таким чином можна керувати власними витратами або ж заощадити на певну ціль.

Інструкція про те, як створити «конверт», знаходиться у відео.

Один користувач може створити не більше 15 власних «конвертів». Спільне накопичення теж обмежується тільки 15-ма «конвертами».

Обслуговування та поповнення «конвертів» не тарифікується, але в ПриватБанку зазначають, що може зніматися комісія продукту, з якого проводилося поповнення, каналу або способу поповнення. З «конверта» також не можна зняти кошти готівкою.

Послуга доступна у додатку «Приват24».

Нагадаємо, керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов збирає кошти на човни для бійців штурмового підрозділу, які зараз тримають оборону на лівому березі Дніпра.