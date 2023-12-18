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Терміново збираємо на човни для українських бійців, які тримають плацдарм на лівому березі Дніпра

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 382

 

Хто готовий продати, або подарувати моторний човен для захисників України — відгукніться

Бійці штурмового підрозділу, які зараз тримають оборону на лівому березі Дніпра, терміново потребують допомоги.

Керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликає кременчужан зібрати кошти на придбання моторних човнів для захисників України. І шукає готових продати свій човен за помірну ціну.

— Боєць штурмового підрозділу піше мені: «Виплили на 2-х старих човнах, які збирали до купи на березі у темряві. Заглохли, милувалися хвилин 20 зоряним небом і як пролітають гради. За нами повернулася лодка, що йшла спереду, завелись. Пішли вперед, відстали вони — втопились. 4 людей, моїх, вигребли на мілину, втопили обладнання на мільйон, втратили здоров’я, через дірявий човен за 15 тисяч. Повернулись на базу. Після нас пішли ще 2 човни. Їх перевернуло обстрілом. Люди невідомо де. На тому березі багато поранених, мокрих, змерзлих, яких кілька днів не можуть забрати. Немає на чому…»

Бійці просять знайти в місті човен (краще 2-3) з мотором у гарному стані. Кажуть, ми ЗБЕРЕМО ГРОШІ… — написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

Сергій Кулясов звертається до усіх кременчужан:

Друзі, може в кого стоїть на Дніпрі те, шо вкрай необхідно нашим штурмовикам, і Ви можете продати човен не за всі гроші Всесвіту… Будь ласка, зрозумійте: якщо бійці не вистоять — то й човен вже завтра вам буде не потрібен. Це грубо, але точно.

Для викупу човнів потрібні будуть гроші. Як завжди, волонтерська карта:

4627 0551 1034 2143 Кулясов С. В.

Телефон (Viber, WhatsAp) — 098 7777 300

Отже, перерахувати кошти на човен можна на волонтерську картку — 4627055110342143 (Сергій Кулясов) 

А запропонувати продати свій човен за телефоном (Viber, WhatsAp) — 098 7777 300

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Автор: Віктор Крук
Теги: допомога віськовим Кулясов збір коштів човен
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