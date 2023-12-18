Терміново збираємо на човни для українських бійців, які тримають плацдарм на лівому березі Дніпра

Бійці штурмового підрозділу, які зараз тримають оборону на лівому березі Дніпра, терміново потребують допомоги.

Керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликає кременчужан зібрати кошти на придбання моторних човнів для захисників України. І шукає готових продати свій човен за помірну ціну.

— Боєць штурмового підрозділу піше мені: «Виплили на 2-х старих човнах, які збирали до купи на березі у темряві. Заглохли, милувалися хвилин 20 зоряним небом і як пролітають гради. За нами повернулася лодка, що йшла спереду, завелись. Пішли вперед, відстали вони — втопились. 4 людей, моїх, вигребли на мілину, втопили обладнання на мільйон, втратили здоров’я, через дірявий човен за 15 тисяч. Повернулись на базу. Після нас пішли ще 2 човни. Їх перевернуло обстрілом. Люди невідомо де. На тому березі багато поранених, мокрих, змерзлих, яких кілька днів не можуть забрати. Немає на чому…»

Бійці просять знайти в місті човен (краще 2-3) з мотором у гарному стані. Кажуть, ми ЗБЕРЕМО ГРОШІ… — написав він на своїй сторінці у Фейсбук.