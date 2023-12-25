«Це ще довоєнна історія» — як юні колядники популяризують українські традиції у Кременчуці

«Кременчуцькому Телеграфу» вдалося поспілкуватися з юнаками та дівчатами. Як давно підтримують традицію колядування та про реакцію містян на їх пісні у кафе читайте у матеріалі
Сьогодні, 25 грудня, у деяких кременчуцьких кафе були помічені колядники. Хлопці співали пісень та «водили козу». Відео у редакцію надіслав читач.
З власноруч зробленою різдвяною зіркою ходили закладами міста, розповідають колядники. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» зустріли компанію на вулиці. Як кажуть підлітки, їх традиції вже не один рік.
За словами підлітків, колядували компанією друзів і раніше. Втім, повномасштабна війна змусила пропустити минулорічне свято:
Нагадаємо, що на минулому тижні до «Кременчуцького Телеграфа» завітав творчий колектив колядників Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ з колядками.
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