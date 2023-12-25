Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Люди, Відео

«Це ще довоєнна історія» — як юні колядники популяризують українські традиції у Кременчуці

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 148

 

«Кременчуцькому Телеграфу» вдалося поспілкуватися з юнаками та дівчатами. Як давно підтримують традицію колядування та про реакцію містян на їх пісні у кафе читайте у матеріалі  

Сьогодні, 25 грудня, у деяких кременчуцьких кафе були помічені колядники. Хлопці співали пісень та «водили козу». Відео у редакцію надіслав читач. 

З власноруч зробленою різдвяною зіркою ходили закладами міста, розповідають колядники. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» зустріли компанію на вулиці. Як кажуть підлітки, їх традиції вже не один рік.

 

— Спочатку ми просто вирішили відсвяткувати Різдво у колі друзів, а потім один з нас запропонував подарувати різдвяний настрій містянам, щоб навіть у складний час люди згадували, що є щось хороше, — кажуть колядники.

За словами підлітків, колядували компанією друзів і раніше. Втім, повномасштабна війна змусила пропустити минулорічне свято:

«Ми таке уже робили ще до повномаштабної війни. Нас тоді було більше. Вирішили цього року поновити традицію. Нас обєднує дружба та любов до України. Ми самі зробили зірку, переодяглися у національний одяг. Були у більшості кафе міста. В основному, люди реагували з радістю».

Нагадаємо, що на минулому тижні до «Кременчуцького Телеграфа» завітав творчий колектив колядників Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ з колядками.


1
Автор: Роксолана Жукова Відео: Кирило Воронцов
Теги: люди колядки Різдво відео
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх