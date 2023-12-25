«Це ще довоєнна історія» — як юні колядники популяризують українські традиції у Кременчуці

Сьогодні, 25 грудня, у деяких кременчуцьких кафе були помічені колядники. Хлопці співали пісень та «водили козу». Відео у редакцію надіслав читач.

З власноруч зробленою різдвяною зіркою ходили закладами міста, розповідають колядники. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» зустріли компанію на вулиці. Як кажуть підлітки, їх традиції вже не один рік.

— Спочатку ми просто вирішили відсвяткувати Різдво у колі друзів, а потім один з нас запропонував подарувати різдвяний настрій містянам, щоб навіть у складний час люди згадували, що є щось хороше, — кажуть колядники.

За словами підлітків, колядували компанією друзів і раніше. Втім, повномасштабна війна змусила пропустити минулорічне свято:

«Ми таке уже робили ще до повномаштабної війни. Нас тоді було більше. Вирішили цього року поновити традицію. Нас обєднує дружба та любов до України. Ми самі зробили зірку, переодяглися у національний одяг. Були у більшості кафе міста. В основному, люди реагували з радістю».

Нагадаємо, що на минулому тижні до «Кременчуцького Телеграфа» завітав творчий колектив колядників Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ з колядками.