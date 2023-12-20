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Культура, Відео, Сюжети, Для дому і сім'ї

З піснями та святковими віншуваннями — колядники привітали журналістів з Різдвом Христовим

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 395

Ви можете зустріти вертеп на вулицях Кременчука

Сьогодні, 20 грудня, до «Кременчуцького Телеграфа» завітав творчий колектив колядників Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ на чолі з керівником Тетяною Булат.

Яскраво вбрані, з незмінним атрибутом колядників — різдвяною зіркою, гості представили справжнє обрядове дійство. Була тут і Коза, і Маланка, і Василь, і Маланкарі. З колядками та святковими віншуваннями вони звернулися до творчого колективу «Телеграфа» та привітали з різдвяними святами.

 

Така добра традиція, як колядування, — це старовинне обрядове дійство, що вирізняє нас своєю самобутністю, об'єднує усіх у велику дружню родину. Тож колядники, різдвяними українськими колядками, зичили всім здоров’я, миру, злагоди, добробуту, процвітання та скорішої Перемоги.

   

Працівники «Кременчуцького Телеграфа» щиро подякували творчому колективу колядників Кременчуцького льотного коледжу за створену святкову атмосферу та гарний настрій.

Привітавши журналістів, колядники й далі пішли по місту — колядувати та вітати кременчужан з різдвяними святами.    

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Автор: Мирослава Українська Відео: Артем Коваленко
Теги: Для Дому і Сім'ї різдво колядки свято
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