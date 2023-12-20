Кременчужанин та ексдепутат міськради Ігор Кушнір йде з посади голови «Київміськбуду»

Сьогодні, 11:14 Переглядів: 34

Написав, що робить це аби «уникнути маніпуляцій і пересудів»

Ігор Кушнір, депутат трьох скликань Кременчуцької міської ради, голова холдингової компанії «Київміськбуд» заявив, що йде з посади голови правління — президента компанії після 12 років роботи. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності «Київміськбуду». Вважаю це остаточною крапкою над «i», яка знімає будь-які питання щодо правомірності діяльності менеджменту та ситуації в компанії в цілому. (…) Щоб уникнути маніпуляцій і пересудів, я прийняв рішення піти з посади (…), якій я присвятив значну частину свого життя», — написав він.

Аудит «Київміськбуду»

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», за підсумками нещодавнього аудиту «Київміськбуду», проведеного компаніями ДП «Бейкер Тіллі Україна Консалтинг», ТОВ «Аудиторська фірма НХД-АУДИТ» і ТОВ «Ернст енд Янг», було встановлено відсутність ознак дій із доведення підприємства до банкрутства, приховування фактів фінансової неспроможності або здійснення масових операцій пов'язаними особами.

Водночас аудитори встановили, що діяльність «Київміськбуду» була порушена через зовнішні чинники — COVID-19, повномасштабну війну, фактор «Укрбуду».

17 листопада комісія затвердила проміжний звіт із рекомендаціями й пропозиціями щодо подальшої роботи «Київміськбуду», серед яких — закупівля квартир в об'єктах «Київміськбуду», розгляд можливості виділення фінансової позики або докапіталізації компанії. Також ТКК рекомендувала Київській міськраді звернутися до Кабінету Міністрів України щодо компенсації «Київміськбуду» сумарних запланованих збитків, пов'язаних із добудовою проєктів будівельної корпорації «Укрбуд», у сумі 2,28 млрд грн.

ХК «Київміськбуд» створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації «Київміськбуд» у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ «ХК «Київміськбуд», згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада (80%).

За даними Openadtabot, «Київміськбуд» у 2022 році отримав 35,8 млн грн чистого збитку проти 4,3 млн грн чистого прибутку попереднього року. Водночас його виторг зріс на 23% і становив 1,8 млрд грн.

Розслідування про Кушніра

Нагадаємо, у травні 2023 року Ігор Кушнір виїхав за кордон з довідкою про інвалідність і разом з дружиною підкорив Еверест. Також Кушнір разом з іншими кременчужанами потрапив до розслідування Bihus.info, в якому йшлося про те, що виведену землю компанії «Київміськбуд», яка на 80% належить територіальній громаді Києва, тобто є комунальною, у Козині, де раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами його родичі.

У 2021 році РНБО ввела санкції проти компанії дружини президента «Київміськбуду» Олени Кушнір. Тоді Кушнір заявив, що санкції найімовірніше були накладені помилково. Але журналісти знайшли зв'язок її компанії Klodius Investments Limited, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, з «газовою трубою» Медведчука.

У 2015 році (за версією читачів та експертів ТЪ) Кушнір став №7 у ТОП-20 найвпливовіших людей у Кременчуці.