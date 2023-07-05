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Кременчужанин та ексдепутат міськради Ігор Кушнір виїхав за кордон з довідкою про інвалідність і підкорив Еверест

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 225

 

Кушнір заявив, що перетинав кордон на законних підставах, в тому числі для медичних консультацій щодо онкологічного захворювання

Ігор Кушнір, депутат трьох скликань Кременчуцької міської ради та нинішній керівник «Київміськбуду» покинув Україну з довідкою про інвалідність і разом з дружиною у травні цього року підкорив вершину гори Еверест, йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Відомі кременчужани потрапили до скандального розслідування Bihus.info

Спортивні медіа тішилися тим, що перша українська пара на вершині Землі. От тільки як посадовцю вдалося виїхати через стан здоров‘я і підкорити таку вершину, яка дається не всім підготовленим здоровим людям — загадка. Підйом на Еверест подружжю обійшовся у 150 000 доларів.

Родина президента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра придбала віллу за 20 млн євро на Лазуровому узбережжі у 2020 році. Територія, на якій знаходиться маєток — понад 5 тисяч квадратів. Крім будинку з 6-ма спальнями, тренажерною залою та винним погребом, тут і гараж на 8 авто, і сад, і басейн із терасою. За час повномасштабної війни Ігор Кушнір пробув за кордоном близько 8 місяців.

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Автор: Руслана Горгола Відео: BIHUS Info
Теги: Ігор Кушнір Київміськбуд розслідування
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