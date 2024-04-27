Війна, доля та любов: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Світлана Вертола «Юна війна»
Війна вкрала юність Юни та Роми, роз’єднавши їх. Утрата дому й опори під ногами, спроби побудувати життя на новому місці, окупація і швидке дорослішання — усе це випробування, крізь які проходять шістнадцятирічні підлітки з Іловайська у 2014 році. Чи зможуть вони зберегти любов на відстані, якщо між ними не лише кілометри, а й блокпости?
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Марк Леві «Між небом і землею»
Лорен жила звичайним життям. Працювала в лікарні, допомагала людям. Доки одного разу не потрапила в жахливу аварію. Вона опиняється в комі, за крок від смерті та життя.
Можливо, Артур — остання ниточка, яка не дає Лорен втратити себе десь між небом і землею? І тільки його любов здатна повернути її до життя…
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Джон Марс «Суджені»
Нарешті це сталося. Знайти свого судженого дуже просто. Усе, що вам потрібно — здати ДНК-тест, за його допомогою за стосунок знайде вашого ідеального партнера — саме того, з ким вам судилося бути разом. Помилка неможлива.
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