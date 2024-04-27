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Війна, доля та любов: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 15:58 Переглядів: 59

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Світлана Вертола «Юна війна»

Війна вкрала юність Юни та Роми, роз’єднавши їх. Утрата дому й опори під ногами, спроби побудувати життя на новому місці, окупація і швидке дорослішання — усе це випробування, крізь які проходять шістнадцятирічні підлітки з Іловайська у 2014 році. Чи зможуть вони зберегти любов на відстані, якщо між ними не лише кілометри, а й блокпости?

Марк Леві «Між небом і землею»

Лорен жила звичайним життям. Працювала в лікарні, допомагала людям. Доки одного разу не потрапила в жахливу аварію. Вона опиняється в комі, за крок від смерті та життя.
Артур — молодий архітектор. Він винаймає квартиру, планує щоденні справи. Одного дня хлопець зустрічає в помешканні молоду дівчину. Виявляється, вона — власниця квартири. Її звуть Лорен, і вона не розуміє, чому лише Артур її бачить.

Можливо, Артур — остання ниточка, яка не дає Лорен втратити себе десь між небом і землею? І тільки його любов здатна повернути її до життя…

  

 

 

Джон Марс «Суджені»

Нарешті це сталося. Знайти свого судженого дуже просто. Усе, що вам потрібно — здати ДНК-тест, за його допомогою за стосунок знайде вашого ідеального партнера — саме того, з ким вам судилося бути разом. Помилка неможлива.
Через десять років після того, як вчені виявили, що кожна людина має один спільний ген з іншою людиною, мільйони скористалися тестуванням, прагнучи знайти своє справжнє кохання. І тепер наступні п’ятеро людей чекають на зустріч зі своєю половинкою. Але навіть споріднені душі мають секрети: несподівані, шокуючи, а іноді й смертельно небезпечні.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: obery-uspih.com.ua
Теги: книги бібліотека
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