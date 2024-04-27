Війна, доля та любов: що кременчужанам почитати на вихідних

Марк Леві «Між небом і землею»

Лорен жила звичайним життям. Працювала в лікарні, допомагала людям. Доки одного разу не потрапила в жахливу аварію. Вона опиняється в комі, за крок від смерті та життя.

Артур — молодий архітектор. Він винаймає квартиру, планує щоденні справи. Одного дня хлопець зустрічає в помешканні молоду дівчину. Виявляється, вона — власниця квартири. Її звуть Лорен, і вона не розуміє, чому лише Артур її бачить.

Можливо, Артур — остання ниточка, яка не дає Лорен втратити себе десь між небом і землею? І тільки його любов здатна повернути її до життя…