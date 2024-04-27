Начальника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка позбавили депутатських повноважень

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 662 Коментарів: 1

Олег Лєднік не згоден з рішенням і планує його оскаржувати

Полтавська обласна організація політичної партії «Слуга народу» вирішила відкликати депутата Глобинської міської ради Олега Лєдніка. Сталося це 27 квітня під час конференції організації, повідомляє Суспільне.Полтава.

Вказано, що за це рішення проголосували 24 члени конференції з 25 присутніх. Один — утримався. Голова Полтавської обласної організації партії «Слуга Народу» Олексій Устенко зауважив, що Олег Лєднік пропускав засідання Глобинської міської ради. Крім того, депутат не підтримував зв’язок із партією і не має звіту за 2023 рік.

— Окрім того, порушує норми та принципи, передбачені положенням передвиборчої програми щодо корупції. Будучи членом постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища зловживає своїми повноваженнями. Жодного разу проведення засідань комісії не було анонсовано, а прийняті рішення не були зрозумілими й прозорими, чим було завдано значну шкоду репутації пропрезидентської партії, — повідомив Олексій Устенко.

За словами Олега Лєдніка, він не відвідував сесійні засідання через те, що виконував обов’язки начальника Кременчуцької військової адміністрації. Рішення про відкликання він буде оскаржувати, написали у Суспільному. На думку керівника РВА, «ця ситуація заангажована і має політичний характер» і що «це політичний тиск на мене, який здійснюється з моменту призначення мене начальником Кременчуцької РВА». Олег Лєднік додав, що всі інші заяви Устенка стосовно його роботи не відповідають дійсності, адже «всі аргументи, які наводились з боку керівника політичної партії, не мають ніякого підґрунтя».

Далі рішення про відкликання депутата Глобинської міської ради Олега Лєдніка розгляне Українська конференція громад і політична рада партії «Слуга народу».