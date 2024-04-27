На Полтавщині поліція викрила організацію, яка займалась «рекетом»

Сьогодні, 18:13 Переглядів: 467

Злочинні епізоди учасників угруповання задокументовані не тільки у Полтаві, але й за межами області

На Полтавщині поліція викрила злочинну організацію. Її учасників підозрюють у незаконному позбавленні волі, вимаганні грошей та майна від підприємців і забезпечених мешканців Полтави під загрозою насильства, спричинення шкоди. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області 27 квітня.

Злочинну організацію створив 39-річний полтавець, який мав авторитет серед злочинців. Вона складалася з двох злочинних угруповань. До підконтрольних ланок входили вісім чоловіків.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника поліції Сергія Рекуна, від протиправних дій учасників злочинної організації постраждали щонайменше 14 осіб.

— Суми, які зловмисники вимагали у потерпілих, коливалися від тисячі до 20 тисяч доларів США. Для шантажу фігуранти використовували фізичне насильство та погрози. Для переконливості своїх намірів незаконно позбавляли людей волі, забирали автомобілі та вдавалися до пошкодження чи спалення майна, — заявив Сергій Рекун.

Слідчі з’ясували, що підозрювані також виконували замовлення, що надходили від знайомих — «бралися за вибивання уявних боргів та залякували бізнес-конкурентів». За наведенням пособника, фігуранти проникли до квартири полтавки, звідки викрали понад 2 000 доларів США, 3 000 євро та 20 тисяч гривень.

Як зазначив Сергій Рекун, злочинні епізоди учасників угруповання задокументовані не тільки у Полтаві, але й за межами області.

«Жертвами» підозрюваних були й випадкові перехожі. Так, у січні 2024 року у Полтаві учасники злочинної групи спрямували свою агресію на чоловіка та військового, який став на його захист, розповіли в поліції.

За словами правоохоронців, фігуранти напали на полтавця прямо на пішохідному переході. У бійку втрутився військовий, якому вдалося витягнути перехожого з натовпу та забігти з ним до крамниці.

— Однак нападники не зупинилися і продовжили свої агресивні дії, використовуючи ніж та бейсбольну биту. Ситуація загострилася у закладі торгівлі, коли один зі зловмисників завдав військовому кілька ударів битою по голові. Швидка реакція приватної охоронної фірми та поліції допомогла припинити напад та затримати порушників, — йдеться у повідомленні.

Організатор та сім співучасників перебувають під вартою, один — під домашнім арештом, прокоментував Сергій Рекун.

Слідчі розслідують справи за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, 2 ст. 255 (Створення та керівництво злочинною організацією, створеною з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією

ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 (Висунення вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), пошкодження майна, вчинені з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, повторно, в умовах воєнного стану, злочинною організацією)

ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вартість якого у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, вчинене повторно, злочинною організацією)

ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 (Таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднане з проникненням у житло, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, злочинною організацією)

ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження чужого майна, шляхом підпалу)

ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини з корисливих мотивів, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, вчиненому злочинною організацією)

ч. 4 ст. 296 (Грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, вчинені групою осіб, пов’язані з опором громадянину, який припиняв хуліганські дії, вчинені із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Нагадаємо, у Полтаві викрили злочинне угрупування.