В аварії у Кременчуцькому районі загинула велосипедистка

27 квітня в селі Яроші Кременчуцького району водій автомобіля «ВАЗ» збив велосипедистку. Внаслідок аварії жінка загинула в кареті «швидкої». Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 27 квітня.
Слідчі з’ясовують обставини та причини аварії, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
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