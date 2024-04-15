У Полтаві чули звуки вибухів (доповнено)

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 6 648

Офіційної інформації поки немає

Сьогодні, 15 квітня, близько 14.15 у Полтаві чули звуки вибухів. Про це писали телеграм-канали, а також підтверджують і місцеві мешканці.

Тривогу в області оголосили о 14.13. За словами полтавців, вибух пролунав за кілька секунд після оголошеної тривоги. Також містяни бачать густий дим.

Офіційної інформації про ситуацію від влади міста та області поки немає.

Виконувачка обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова у своєму телеграм-каналі закликає усіх перебувати в укриттях до відбою.

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Голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін пише, що армія РФ знову атакувала Полтаву. Усі деталі поки уточнюються.