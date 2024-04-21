Ракетний удар по Полтаві, закон про мобілізацію та «непрозорий» Кременчук: головне за тиждень

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 326

Підписання закону про мобілізацію і відставка директора «швидкої», розшук зниклого підлітка та чергова атака росіян по Полтаві — ми зібрали для вас ТОП-10 новин Кременчука, Полтавщини та України, які Ви могли пропустити

Рівно за тиждень після ракетного удару по гуртожитку у Супрунівці Полтавської громади, цього понеділка, 15 квітня, армія РФ знов випустила ракети по обласному центру. Як прокоментувала вибухи місцева та обласна влада — читайте у матеріалі.

Також цього тижня, у четвер, у Полтаві попрощалися із полеглим інженером-авіатором, який загинув внаслідок ракетного обстрілу у понеділок. Детальніше про це — читайте далі.

У соціальній мережі Instagram з’явилася група під назвою ad.specservicekremenchuk, де нібито повідомляють »шокуючу правду о «Спецсервісі». На сторінці — відео з трупами тварин і розповідями, що коти та собаки померли у «Спецсервіс-Кременчук» в муках, не отримавши належної допомоги та догляду. Дописи викликали шквал обурення з боку містян і безліч коментарів. 16 квітня це питання підняли на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися із працівниками «Спецсервісу», а також взяли коментар стосовно цього у поліції. Детальніше про цю ситуацію та чия ж думка відповідає дійсності — читайте у нашому матеріалі.

Кременчуцьку станцію екстреної медичної допомоги більше не очолюватиме Ігор Дубницький. Цю інформацію підтвердив «Кременчуцькому Телеграфові» особисто пан Дубницький. Чому ж так сталося та хто очолить «швидку» далі — Телеграф дізнавався.

У вівторок, 16 квітня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. «Кременчуцький Телеграф» проаналізував, які зміни передбачені цим законом.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав цей закон «найкращим варіантом, на який можна було сподіватися». Чому так — читайте коротко інтерв’ю.

Також журналісти зібрали для вас основні положення із нового закону та дізналися, коли ж він набуває чинності.

У 2024 році виконком Кременчуцької міської ради продовжує купувати товари для військових (зокрема і дрони), а ми — аналізувати ці закупівлі, і в першу чергу — ціни та товари.

З початку року мерія уклала три угоди на постачання квадрокоптерів: одну пряму угоду (без застосування системи Prozorro) та дві за процедурою запиту ціни (пропозиції). Детальніше про ці торги, за скільки та у кого влада Кременчука купувала обладнання для військових — у нашому матеріалі детальніше.

Програма «Transparent cities/Прозорі міста» презентувала результати другого дослідження стану прозорості міст під час повномасштабної війни. До рейтингу міст зі статусом «непрозоре» Кременчук потрапляє вдруге. Результати дослідження підсумовують роботу органів місцевого самоврядування за 2023 рік. За якими критеріями проводили таке дослідження та які з міст таки стали «прозорими» — журналісти проаналізували.

Також після цього «Кременчуцький Телеграф» вирішив поцікавитися у мешканців міста, чи вважають вони роботу міської ради достатньо відкритою. Про що ж, на думку громадян, мовчить влада Кременчука — детальніше у сюжеті.

У Хорольській громаді майже тиждень шукали 13-річного хлопця, який у неділю, 14 квітня, пішов до річки рибалити й досі не повернувся. До пошуків залучили оперативників управління карного розшуку обласного управління поліції, особовий склад поліції Хорольщини, Лубенського райвідділу поліції, кінологічної служби поліції області, а також рятувальників, водолазів комунально-рятувальної служби Лубенщини, Кременчука та Полтави, представників органів місцевого самоврядування, місцевих підприємств та установ. Також правоохоронці закликали усіх небайдужих надати човни для пришвидшення пошуків. Окрім цього до пошуків зниклої дитини долучилися і фахівці підводного розмінування та спеціальних вибухових робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Черкаській області. 21 квітня близько 9.20 у водоймі знайшли його тіло.

Детальніше про зникнення хлопця — у нашому матеріалі.

Цього тижня до 15 років ув’язнення засудили полтавського журналіста, який писав замовні матеріали для проросійських видань. Зокрема, чоловік виправдовував і ракетний удар армії РФ по «Амстору» у Кременчуці влітку 2022 року. Детальніше про цю справу — у нашому матеріалі.

18 квітня відбулося засідання депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Зокрема, на засіданні обговорили, що хочуть побудувати на місці зруйнованої старої синагоги імені Юровського (старий гуртовий склад) поблизу Кременчуцького національного університету. Чи будуть багатоповерхівки на місці колишнього Троїцького ринку, а також які зміни хочуть внести до генерального плану Кременчука — читайте у наших матеріалах.

На минулому тижні на Кременчуцькому водосховищі відбулось комісійне обстеження берегової лінії у зв’язку з різким підвищенням рівня води, що створило складну ситуацію в районі села Мозоліївка. Торік на Полтавщині розпочали значні роботи з укріплення берега Кременчуцького водосховища, які включали будівництво захисної дамби. Однак фахівці спостерігають поступове збільшення рівня води у водосховищі. Якою є критична точка та що станеться, коли вода її перевищить — читайте детальніше.