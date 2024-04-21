Знайшли тіло хлопчика, який зник під час риболовлі біля Мусіївки (доповнено)

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21 квітня близько 9.20 у водоймі знайшли тіло 13-річного хлопчика, який зник під час риболовлі біля Мусіївки. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.

Пошукова операція тривала тиждень. До пошуків були залучені оперативники управління карного розшуку обласного управління поліції, особовий склад поліції Хорольщини, Лубенського райвідділу поліції, кінологічної служби поліції області, представники Управління авіації та поліції на воді Національної поліції України, рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій, водолази комунально-рятувальної служби Лубенщини, Кременчука, Полтави та Черкас, представники органів місцевого самоврядування, місцевих підприємств та установ, а також рідні хлопчика та небайдужі мешканці.

Для встановлення причини смерті тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

За цим фактом правоохоронці розпочали провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 2 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на Полтавщині розшукують зниклого безвісти Дмитра Афоніна.