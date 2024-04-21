«Допомагає й погода»: аграрії Полтавщини засіяли вже понад пів мільйона гектарів

Аграрії Полтавщини засіяли вже понад пів мільйона гектарів. Як повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін, це більше третини запланованих площ.
Протягом тижня наростили темпи посіву соняшнику, кукурудзи та сої.
Нагадаємо, що 11 квітня, в рамках брифінгу у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації її очільник Олег Лєднік розповів про завершення посівної на Кременчуччині. Раніше Лєднік заявляв, що на Кременчуччині виникли проблеми з посівною через мобілізацію механізаторів та водіїв.
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