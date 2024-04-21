Синоптики попереджають про можливе підвищення рівня води в річках Полтавщини

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19 квітня Укргідрометцентр повідомив про небезпечні гідрологічні явища 18-23 квітня. За інформацією метеорологів, внаслідок підвищеної водності річки Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, у верхній частині Кременчуцького водосховища можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській області.

І рівень небезпеки — жовтий.

За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, 21-23 квітня, внаслідок ймовірних значних дощів, на річках суббасейнів Прип’яті, Середнього Дніпра (Полтавська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м, без негативних наслідків (І рівень небезпеки – жовтий).

Нагадаємо, що на минулому тижні на Кременчуцькому водосховищі відбулось комісійне обстеження берегової лінії у зв’язку з різким підвищенням рівня води, що створило складну ситуацію в районі села Мозоліївка. Члени комісії прийшли до висновку, що підвищення рівня води загрожує руйнуванням дамб та підтопленням сіл на узбережжі Кременчуцького водосховища.

Раніше Кременчуцька райвійськадміністрація сповістила, що рівень води у Дніпрі в межах норми й загрози підтоплення немає. Однак паводок очікували у Кременчуці ще 8 березня.

Також в кінці березня КРВА попереджала, що у Кременчуці проведуть тактичні навчання допоможуть відпрацювати оперативні дії у разі розливу Дніпра.