Вихованці Кременчуцького спорт-ліцею привезли з Полтави медалі Чемпіонату з греко-римської боротьби

Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного привезли з Полтави медалі Чемпіонату з греко-римської боротьби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ліцею.
Відкритий чемпіонат Дитячо-юнацької спортивної школи ім.О. Бутовського з греко-римської боротьби хлопців 2009-2014 р.н. пройшов у Полтаві 20 квітня.
Призові місця на змаганнях посіли кременчужани:
До змагань їх підготував тренер Арсен Сандуленку.
Нагадаємо, що учень 8-А класу спорт-ліцею Іван Дядик у складі збірної став чемпіоном Європи з таеквон-до ІТФ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.