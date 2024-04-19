Кременчуцький спортсмен став чемпіоном Європи з таеквон-до ІТФ

Спортсмен із Кременчука Іван Дядик став чемпіоном Європи з таеквон-до ІТФ. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного.
Іван навчається у 8-А класі ліцею. У складі збірної України хлопець виборов золоту медаль та посів І місце на змаганнях у словенському місті Копер.
Підготував спортсмена до змагань тренер Іван Корабельников.
Нагадаємо, нещодавно Кременчуцькі спортсмени здобули 62 медалі на Чемпіонаті Полтавської області з таеквондо ІТФ.
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