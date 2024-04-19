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На Полтавщині родинам полеглих нацгвардійців передали державні нагороди

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 158

 

Військових посмертно нагородили орденами «За мужність» III ступеня та медаллю «За військову службу Україні»

Родинам полеглих нацгвардійців з Полтавщини передали державні нагороди загиблих. Про це повідомляє голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Вручили нагороди рідним загиблих сам Філіп Пронін та командир частини НГУ Андрій Галущак.

— Подвиг наших побратимів не буде забутий. Ви завжди можете звертатися до нас за підтримкою та нагальними питаннями. Зі свого боку зробимо все, щоб імена ваших рідних не були забуті, — сказав нацгвардієць.

 

Орденом «За мужність» III ступеня нагородили:

  • молодшого сержанта Романа Олександра;
  • солдата Максима Новоселецького;
  • старшого солдата Констянтина Фурсова;
  • солдата Руслана Заяру;
  • солдата Юрія Рихлюка;
  • молодшого сержанта Руслана Савлучинського.

Рідним загиблого солдата Миколи Хандоли вручили медаль «За військову службу Україні».

 

— Завдяки вчинкам ваших синів, батьків, братів, чоловіків є життя в українських містах, у дітей є українське майбутнє. Ніколи не забудемо і не пробачимо ворогу, який забрав життя наших героїв. Продовжуємо боротьбу. Пам’ятаємо всіх, хто навіки в строю, — сказав Філіп Пронін.

Нагадаємо, нещодавно полеглого військового Олександра Телуха у Кременчуччини посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Національна гвардія військові загиблі війна воїни світла нагородження
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