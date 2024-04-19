На Полтавщині родинам полеглих нацгвардійців передали державні нагороди

Військових посмертно нагородили орденами «За мужність» III ступеня та медаллю «За військову службу Україні»
Родинам полеглих нацгвардійців з Полтавщини передали державні нагороди загиблих. Про це повідомляє голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Вручили нагороди рідним загиблих сам Філіп Пронін та командир частини НГУ Андрій Галущак.
Орденом «За мужність» III ступеня нагородили:
Рідним загиблого солдата Миколи Хандоли вручили медаль «За військову службу Україні».
Нагадаємо, нещодавно полеглого військового Олександра Телуха у Кременчуччини посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня.
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