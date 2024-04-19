На Полтавщині родинам полеглих нацгвардійців передали державні нагороди

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 158

Родинам полеглих нацгвардійців з Полтавщини передали державні нагороди загиблих. Про це повідомляє голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Вручили нагороди рідним загиблих сам Філіп Пронін та командир частини НГУ Андрій Галущак.

— Подвиг наших побратимів не буде забутий. Ви завжди можете звертатися до нас за підтримкою та нагальними питаннями. Зі свого боку зробимо все, щоб імена ваших рідних не були забуті, — сказав нацгвардієць.

Орденом «За мужність» III ступеня нагородили:

молодшого сержанта Романа Олександра;

солдата Максима Новоселецького;

старшого солдата Констянтина Фурсова;

солдата Руслана Заяру;

солдата Юрія Рихлюка;

молодшого сержанта Руслана Савлучинського.

Рідним загиблого солдата Миколи Хандоли вручили медаль «За військову службу Україні».

— Завдяки вчинкам ваших синів, батьків, братів, чоловіків є життя в українських містах, у дітей є українське майбутнє. Ніколи не забудемо і не пробачимо ворогу, який забрав життя наших героїв. Продовжуємо боротьбу. Пам’ятаємо всіх, хто навіки в строю, — сказав Філіп Пронін.

Нагадаємо, нещодавно полеглого військового Олександра Телуха у Кременчуччини посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня.