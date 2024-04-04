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Полеглого військового Олександра Телуха посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 135

 

Відповідний указ про присвоєння нагороди підписав Президент України

Полеглого військового із Горішніх Плавнів Олександра Телуха посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня. Про це повідомляють у телеграм-каналі Горішні Плавні.

Відповідний указ про нагородження учора, 3 квітня, підписав Президент України Володимир Зеленський.

 

До лав Збройних сил України Олександр приєднався на другий день повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року. До цього, у 2016 році, встиг певний час повоювати на Донеччині.

Загинув військовий під час виконання бойового завдання 12 червня 2023 року поблизу селища Білогорівка на Луганщині.

Нагадаємо, нещодавно загиблого воїна із Горішніх Плавнів Сергія Бутенка нагородили орденом «За мужність» посмертно.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні нагородження військовий загиблий орден «За мужність»
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