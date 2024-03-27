Загиблого воїна із Горішніх Плавнів Сергія Бутенка нагородили орденом «За мужність» посмертно

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 103

Полеглого військовослужбовця із Горішніх Плавнів Сергія Бутенка нагородили орденом «За мужність» III ступеня. Про це повідомляють у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради.

Відповідний указ про присвоєння нагороди 22 березня підписав Президент України Володимир Зеленський.

Орден військовому присвоїли за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

До лав Збройних Сил України Сергій Бутенко приєднався улітку 2022 року. Під час служби був відзначений державними нагородами: нагрудним знаком «Захиснику України», медаллю «Лицарський хрест», відзнаками командира оперативно-тактичного угруповання «Лиман» «Знак доблесті». Служив військовий командиром інженерно-саперного відділення, мав звання молодшого сержанта.

Загинув військовослужбовець 12 січня 2024 року поблизу села Нововодяне Сватівського району на Луганщині.

Нагадаємо, на минулому тижні у Кременчуці родинам трьох загиблих військовослужбовців вручили ордени «За мужність» III ступеня посмертно.