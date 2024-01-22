«На щиті» додому повернувся воїн з Кременчуччини Сергій Бутенко

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 678

Сьогодні, 22 січня, у Горішніх Плавнях попрощалися з молодшим сержантом Збройних Сил України Сергієм Бутенком. Військовий загинув на Луганщині 12 січня під час виконання бойового завдання. Сергія поховали на кладовищі Горішніх Плавнів із військовими почестями.

Сергій Олександрович Бутенко народився 25 лютого 1999 року у Горішніх Плавнях. У 2016 році, після закінчення загальноосвітньої школи №2, навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка на хімічному факультеті. Потім продовжив навчання в аспірантурі на кафедрі органічної хімії.

Влітку 2022 року, взявши академвідпустку, добровольцем пішов захищати Батьківщину від росіян.

Під час служби був відзначений державними нагородами: нагрудним знаком «Захиснику України», медаллю «Лицарський хрест», відзнаками командира оперативно-тактичного угруповання «Лиман» «Знак доблесті».

12 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання, командир інженерно-саперного відділення молодший сержант Збройних Сил України Сергій Бутенко героїчно загинув у районі села Нововодяне Сватівського району Луганської області.