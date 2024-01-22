В Горішньоплавнівській школі № 3 створюють кабінет з вивчення можливостей штучного інтелекту

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У школі № 3 міста Горішні Плавні розпочато створення першого в Україні кабінету з вивчення можливостей штучного інтелекту. Ініціатива впровадження цього проєкту належить міському голові Дмитру Бикову. Про іноваційний освітній проєкт повідомляє видання «Хроніки тижня».

— Впровадження інноваційних технологій в освітній простір шкіл міста — одне із пріоритетних наших завдань. Останніми роками було створено перший Apple-клас, кабінет робототехніки, STEM-лабораторію, сучасні кабінети математики, фізики, хімії, креслення, вивчення іноземних мов та інше, — наголосив очільник громади. — Сьогодні ми говоримо про створення кабінету штучного інтелекту. Це дуже цікаво, перспективно і корисно для школярів. Адже ШІ — важливий гравець на освітньому полі, який може стати їм справжнім помічником у досягненні успіху.

За основу для створення кабінету штучного інтелекту взято мовну модель GPT-4.

— Це найновіша модель штучного інтелекту від компанії OpenAI, яка стала четвертою в лінійці мовних моделей GPT та першою мультимодальною, — зазначив Дмитро Биков. — З часом будемо вивчати й інші продукти штучного інтелекту. Адже OpenAI вже співпрацює з низкою компаній, які інтегрували GPT у свої продукти, — наголосив він.

Міський голова підкреслив, що штучний інтелект назавжди змінив освіту в усьому світі. Про це говорять педагоги, науковці, експерти. Наразі складно спрогнозувати, яким саме чином найближчими роками ШІ буде залучено в освіту, наскільки потужну, наскільки сильну підтримку отримає від здобувачів та надавачів освітніх послуг.

— Та абсолютно точно можна сказати, що штучний інтелект в освіті ігнорувати не можна. Тому необхідно створити умови в освітньому закладі, щоб діти могли отримувати знання щодо правильного та етичного використання можливостей штучного інтелекту, його переваг і недоліків, — наголосив Дмитро Биков.

Навчання та використання ШІ стає все більш популярним серед студентів, які планують працювати в цьому напрямку, зазначив очільник громади і додав, що, за даними офіційних інформаційних джерел, у 2020 році американські стартапи в цій галузі отримали майже 38 млрд $ інвестицій, китайські — 25 млрд $, європейські — 8 млрд $. Уряди США, Китаю та Європейського Союзу створили високорівневі комісії для вивчення штучного інтелекту.

Політичні та бізнес-лідери регулярно оголошують про свої плани «лідерства» в галузі ШІ або принаймні впровадження його для вирішення конкретних завдань.

— Вплив штучного інтелекту розповсюджується на різні сфери людської діяльності: науку, освіту, виробництво, логістику, транспорт, оборону, правопорядок, політику, рекламу, мистецтво, культуру і багато інших. Це визначається можливостями штучного інтелекту, зокрема, його здатністю до самонавчання та розвитку, — констатував очільник громади.

Своєю чергою директорка школи № 3 Інна Шахман зазначила, що зараз точаться потужні дискусії стосовно того, чого більше від використання можливостей штучного інтелекту — користі чи шкоди.

Хоча пересічні громадяни вже давно користуються ним, і тому ігнорувати його не слід. Сьогодні це — вимога часу.

— Дмитро Биков запропонував мені прочитати книгу «Автобіографія нейромережі». Нейромережа GPT-4 від OpenAI написала книгу сама про себе, яка захопила і надихнула нас на створення кабінету штучного інтелекту, — розповіла Інна Шахман. — Ця книга — «Автобіографія мережі. Штучний інтелект, який навчився спілкуватися» — неймовірний погляд на внутрішню роботу ШІ — подорож у його світ. Нейромережа відкриває двері у свій віртуальний світ, розповідає про своє походження, розвиток і великі можливості.

Для того, щоб штучний інтелект не просто допомагав вчителям створювати навчальний матеріал, а, наприклад, допомагав створювати індивідуального помічника учням у навчанні. У лютому педколектив школи пройде навчання з методологинею з Києва, яка створює програми з використанням ШІ, нейромережі у навчанні, щоб зробити його ефективнішим і доступнішим.

— Наприкінці навчального року маємо зрозуміти і побачити, як впровадити цю програму в освітній простір школи. Також сподіваюсь, що до кінця навчального року буде завершено створення кабінету штучного інтелекту, — підсумувала Інна Шахман.

Багаторічна системна робота з впровадженням сучасних технологій до освітнього процесу і створенням інноваційних учбових класів у школах Горішніх Плавнях є можливою завдяки співпраці місцевої влади та відповідального бізнесу, зокрема гірничодобувними підприємствами компанії Феррекспо та Благодійного фонду Полтавського ГЗК, засновниками якого є підприємець, інвестор, меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК Віктор Лотоус.