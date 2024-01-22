В Горішньоплавнівській школі № 3 створюють кабінет з вивчення можливостей штучного інтелекту

У школі № 3 міста Горішні Плавні розпочато створення першого в Україні кабінету з вивчення можливостей штучного інтелекту. Ініціатива впровадження цього проєкту належить міському голові Дмитру Бикову. Про іноваційний освітній проєкт повідомляє видання «Хроніки тижня».
За основу для створення кабінету штучного інтелекту взято мовну модель GPT-4.
Міський голова підкреслив, що штучний інтелект назавжди змінив освіту в усьому світі. Про це говорять педагоги, науковці, експерти. Наразі складно спрогнозувати, яким саме чином найближчими роками ШІ буде залучено в освіту, наскільки потужну, наскільки сильну підтримку отримає від здобувачів та надавачів освітніх послуг.
Навчання та використання ШІ стає все більш популярним серед студентів, які планують працювати в цьому напрямку, зазначив очільник громади і додав, що, за даними офіційних інформаційних джерел, у 2020 році американські стартапи в цій галузі отримали майже 38 млрд $ інвестицій, китайські — 25 млрд $, європейські — 8 млрд $. Уряди США, Китаю та Європейського Союзу створили високорівневі комісії для вивчення штучного інтелекту.
Політичні та бізнес-лідери регулярно оголошують про свої плани «лідерства» в галузі ШІ або принаймні впровадження його для вирішення конкретних завдань.
Своєю чергою директорка школи № 3 Інна Шахман зазначила, що зараз точаться потужні дискусії стосовно того, чого більше від використання можливостей штучного інтелекту — користі чи шкоди.
Хоча пересічні громадяни вже давно користуються ним, і тому ігнорувати його не слід. Сьогодні це — вимога часу.
Для того, щоб штучний інтелект не просто допомагав вчителям створювати навчальний матеріал, а, наприклад, допомагав створювати індивідуального помічника учням у навчанні. У лютому педколектив школи пройде навчання з методологинею з Києва, яка створює програми з використанням ШІ, нейромережі у навчанні, щоб зробити його ефективнішим і доступнішим.
Багаторічна системна робота з впровадженням сучасних технологій до освітнього процесу і створенням інноваційних учбових класів у школах Горішніх Плавнях є можливою завдяки співпраці місцевої влади та відповідального бізнесу, зокрема гірничодобувними підприємствами компанії Феррекспо та Благодійного фонду Полтавського ГЗК, засновниками якого є підприємець, інвестор, меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК Віктор Лотоус.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.