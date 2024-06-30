Укренерго зменшило об'єм знеструмлень: вимикатимуть одну чергу

30 червня об 11.40 Укренерго повідомило про подальше застосування графіка знеструмлень за однією чергою, замість двох, як планувалось раніше.
Тож з 12.00 і до кінця доби, або до розпорядження про застосування другої черги, застосовуватиметься графік:
Знайти свою чергу можна у переліку адрес.
Раніше Укренерго назвало причиною відключень наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах.
Нагадаємо, відключення світла у побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня, заявляв у травні радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. За його словами, дефіцит в енергосистемі буде і взимку навіть за високих температур.
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