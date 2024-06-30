Укренерго зменшило об'єм знеструмлень: вимикатимуть одну чергу

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30 червня об 11.40 Укренерго повідомило про подальше застосування графіка знеструмлень за однією чергою, замість двох, як планувалось раніше.

Тож з 12.00 і до кінця доби, або до розпорядження про застосування другої черги, застосовуватиметься графік: