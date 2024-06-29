Завтра на Полтавщині усю добу діятиме графік погодинного відключення світла

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У неділю, 30 червня, у Кременчуці та на Полтавщині усю добу діятимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».

З 00.00 до 17.00 та з 23.00 до 24.00 вимикатимуть світло за графіком:

З 17.00 до 23.00 діятиме графік:

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Раніше Укренерго назвало причиною відключень наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах.

Нагадаємо, відключення світла у побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня, заявляв у травні радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. За його словами, дефіцит в енергосистемі буде і взимку навіть за високих температур.