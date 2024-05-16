«Нинішні відключення світла можуть тривати до серпня-вересня», — радник прем'єр-міністра Бойко

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 294

Відключення світла у побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня. Про це на пресконференції в Медіацентрі Україна-Укрінформ заявив радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

За його словами, дефіцит в енергосистемі буде і взимку навіть за високих температур.

— Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів, — сказав Бойко.

Бойко говорить, що у той час атомна генерація має вийти з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Також знизиться навантаження на енергосистему внаслідок усе ще теплої погоди.

Радник прем'єра додає, що ці відключення могли б початися пізніше, якби не холодний травень. Зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії. Тож з метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до відключення споживачів.

Також Юрій Бойко наголошує, що ця зима буде «невідворотньо важкою», оскільки шансів у повному обсязі відновити знищену генерацію за такий короткий час практично немає.

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, у Полтавській області «Полтаваобленерго» застосовуватиме графік погодинного відключення світла з 00.00 до 9.00 та з 16.00 до 00.00. В обленерго вже є оприлюднений актуальний графік відключень на 16 травня, а також перелік адрес і черг, за яким вимикатимуть електроенергію. Відстежити свою чергу можна ТУТ.