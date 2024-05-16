Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Споживач, Україна, Світ, Відключення світла

«Нинішні відключення світла можуть тривати до серпня-вересня», — радник прем'єр-міністра Бойко

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 294

  

Член наглядової ради Національної енергетичної компанії «Укренерго» говорить, якби не холодний травень, відключення почалися б пізніше  

Відключення світла у побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня. Про це на пресконференції в Медіацентрі Україна-Укрінформ заявив радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

За його словами, дефіцит в енергосистемі буде і взимку навіть за високих температур.

 

— Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів, — сказав Бойко.

Бойко говорить, що у той час атомна генерація має вийти з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Також знизиться навантаження на енергосистему внаслідок усе ще теплої погоди.

Радник прем'єра додає, що ці відключення могли б початися пізніше, якби не холодний травень. Зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії. Тож з метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до відключення споживачів.

Також Юрій Бойко наголошує, що ця зима буде «невідворотньо важкою», оскільки шансів у повному обсязі відновити знищену генерацію за такий короткий час практично немає.

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, у Полтавській області «Полтаваобленерго» застосовуватиме графік погодинного відключення світла з 00.00 до 9.00 та з 16.00 до 00.00. В обленерго вже є оприлюднений актуальний графік відключень на 16 травня, а також перелік адрес і черг, за яким вимикатимуть електроенергію. Відстежити свою чергу можна ТУТ.

 

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла Укренерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх