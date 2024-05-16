Вчора у Кременчуці Opel зніс частину паркану: патрульні підозрюють, що водійка була нетвереза

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 243

Учора, 15 травня, на проспекті Лесі Українки в Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода, про це повідомила пресслужба патрульної поліції. Водійка автомобіля Opel Zafira не обрала безпечної швидкості руху та не врахувала дорожньої обстановки, що призвело до наїзду на паркан.

Прибувши на місце події, патрульні помітили у водійки ознаки алкогольного сп'яніння, однак вона відмовилася проходити огляд на місці та в медичному закладі.

Поліцейські склали на неї два протоколи:

за ст. 124 (Вчинення ДТП);

за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду) КУпАП.

Нагадаємо, що з початку травня у Кременчуці затримали 50 п’яних водіїв.