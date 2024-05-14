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З початку травня у Кременчуці затримали 50 п’яних водіїв — патрульна поліція

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 195

 

Патрульна поліція закликає не сідайте за кермо напідпитку та негайно повідомляти, якщо ви стали свідком такого правопорушення

З початку місяця кременчуцькі патрульні склали 50 протоколів за статтею 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Facebook.

— Керування транспортом у стані сп’яніння — одне з найтяжчих порушень у сфері безпеки дорожнього руху. Часом безвідповідальні водії вважають, що зможуть уникнути відповідальності, однак це хибна думка, — зазначають в поліції.

Правоохоронці закликають не нехтувати правилами дорожнього руху та не сідати за кермо напідпитку!

— Бережіть себе та оточуючих! Якщо Ви стали свідком правопорушень, просимо не зволікати — терміново телефонувати на лінію 102, — пропонують правоохоронці.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція нетверезий водій протоколи Кременчук
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