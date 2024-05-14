З початку травня у Кременчуці затримали 50 п’яних водіїв — патрульна поліція

Патрульна поліція закликає не сідайте за кермо напідпитку та негайно повідомляти, якщо ви стали свідком такого правопорушення
З початку місяця кременчуцькі патрульні склали 50 протоколів за статтею 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.
Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Facebook.
Правоохоронці закликають не нехтувати правилами дорожнього руху та не сідати за кермо напідпитку!
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