З початку травня у Кременчуці затримали 50 п’яних водіїв — патрульна поліція

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 195

Патрульна поліція закликає не сідайте за кермо напідпитку та негайно повідомляти, якщо ви стали свідком такого правопорушення

З початку місяця кременчуцькі патрульні склали 50 протоколів за статтею 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Facebook.

— Керування транспортом у стані сп’яніння — одне з найтяжчих порушень у сфері безпеки дорожнього руху. Часом безвідповідальні водії вважають, що зможуть уникнути відповідальності, однак це хибна думка, — зазначають в поліції.

Правоохоронці закликають не нехтувати правилами дорожнього руху та не сідати за кермо напідпитку!