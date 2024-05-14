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Надзвичайні новини

Фермерське господарство поверне 280 га Великобудищанській громаді — рішення апеляційного суду

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 244

Це рішення суду набрало законної сили, але може бути оскаржене у касаційному порядку

Східний апеляційний господарський суд ухвалив рішення за апеляційною скаргою Полтавської обласної прокуратури про повернення трьох земельних ділянок загальною площею понад 280 га, вартістю майже 72 млн грн, Великобудищанській територіальній громаді. Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Землі були надані СФГ «Лідія» у грудні 2011 року Гадяцькою районною державною адміністрацією без відповідного рішення про передачу у користування.

Суд підтримав доводи прокуратури, що частина земельних ділянок, переданих в оренду, належить землям водного та природно-заповідного фондів, оренда яких для сільськогосподарського виробництва є незаконною за чинним законодавством.

Це рішення суду набрало законної сили, але може бути оскаржене у касаційному порядку.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині, після тривалої судової тяганини, державі повернули земельну ділянку лісогосподарського призначення, вартістю майже 2,2 млрд грн. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура земля апеляція
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