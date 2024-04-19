Полтавщина відновила контроль над землею вартістю понад 2 мільярди гривень

На Полтавщині, після тривалої судової тяганини, державі повернули земельну ділянку лісогосподарського призначення, вартістю майже 2 млрд 152 млн грн. Ця ділянка охоплює понад 158 гектарів і тепер зареєстрована за Полтавською обласною військовою адміністрацією. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавщини.
Початок справи датується 2012 роком, коли Решетилівська районна державна адміністрація неправомочно передала землю в оренду товариству «Агрооб’єднання фермерських господарств «Еліта». Господарський суд Полтавської області спочатку відхилив позов прокуратури, але після апеляції рішення було скасовано, і земля повернута державі.
Верховний суд підтримав це рішення, залишивши апеляційне рішення в силі і повернувши землю державі.
Нагадаємо, що у 2023 році Глобинський районний суд розірвав договір оренди та повернув у власність громади чотири земельні ділянки загальною площею понад 85 га вартістю майже 25 млн грн.
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