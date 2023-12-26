На Полтавщині рішенням суду чотири земельні ділянки повернули у власність громади

Глобинський районний суд розірвав договір оренди та повернув у власність громади чотири земельні ділянки загальною площею понад 85 га вартістю майже 25 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.
Житель Глобиного орендував у громади територію для випасання худоби, а замість цього засіяв їх кукурудзою. Цим він порушив вимоги законодавства та умови договору оренди.
Прокуратура підготувала відповідний позов, а суд його задовольнив. Тож тепер земельна ділянка повернута у власність громади. Окрім цього, горе-орендар має сплатити до місцевого бюджету штраф у розмірі майже 70 тисяч гривень збитків внаслідок нецільового використання території.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині прокуратура повернула у власність Чутівської громади земельну ділянку площею понад 730 гектарів та вартістю майже 158 мільйонів гривень.
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