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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині рішенням суду чотири земельні ділянки повернули у власність громади

Сьогодні, 21:05 Переглядів: 205

 

Загальна площа територій становить понад 85 гектарів вартістю майже 25 мільйонів гривень

Глобинський районний суд розірвав договір оренди та повернув у власність громади чотири земельні ділянки загальною площею понад 85 га вартістю майже 25 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Житель Глобиного орендував у громади територію для випасання худоби, а замість цього засіяв їх кукурудзою. Цим він порушив вимоги законодавства та умови договору оренди.

Прокуратура підготувала відповідний позов, а суд його задовольнив. Тож тепер земельна ділянка повернута у власність громади. Окрім цього, горе-орендар має сплатити до місцевого бюджету штраф у розмірі майже 70 тисяч гривень збитків внаслідок нецільового використання території.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині прокуратура повернула у власність Чутівської громади земельну ділянку площею понад 730 гектарів та вартістю майже 158 мільйонів гривень.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: прокуратура Полтавщини земельна ділянка оренда землі
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