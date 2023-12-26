Ferrexpo презентувала програму підтримки ветеранів на КСВ-сніданку у Києві

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 67 Новини компаній

Зокрема, йдеться про співпрацю з кращими реабілітаційними центрами України й світу, в яких демобілізовані можуть отримати повний комплекс послуг для повноцінного фізичного й психологічного відновлення

На черговому КСВ сніданку (КСВ — корпоративна соціальна відповідальність), який організовує Центр «Розвиток КСВ», представники українського бізнесу обговорили проблеми працевлаштування ветеранів та низку важливих аспектів, пов’язаних із реінтеграцією демобілізованих у робоче середовище й суспільство. Окремо зачепили питання перепідготовки ветеранів та важливості підтримки демобілізованих, які бажають відкрити власну справу.

Нині великі промислові компанії вже впроваджують програми підтримки ветеранів з-поміж їхніх співробітників. Співорганізаторами цього заходу виступили компанії, які вже поділилися своїми напрацюваннями, — Український ветеранський фонд, Starlight Media та Ferrexpo. Вони вже мають досвід у реалізації заходів з фізичної та психологічної реабілітації ветеранів перед їхнім поверненням до робочих місць.

Зокрема, йдеться про співпрацю з кращими реабілітаційними центрами України й світу, в яких демобілізовані можуть отримати повний комплекс послуг для повноцінного фізичного й психологічного відновлення.

Доволі цікавою та всеосяжною є програма підтримки ветеранів з-поміж співробітників Ferrexpo, яку на заході представив Сергій Валковий, начальник департаменту єдиного сервісу і кадрового адміністрування Полтавського ГЗК.

Крім фізичної й психологічної реабілітації вона передбачає соціальну адаптацію, санаторно-курортне оздоровлення, а також соціальний супровід і допомогу в оформленні всіх необхідних документів. На підприємствах компанії Ferrexpo переглядають умови праці для демобілізованих: якщо за станом здоров’я вони не можуть повернутися на свої попередні робочі місця, тут вживають заходів, щоб знешкодити чинники, за яких вони не можуть виконувати роботу, або пропонують робочі місця в інших структурних підрозділах. За потреби ветерани можуть пройти кількамісячні курси перенавчання, щоб у максимально короткий термін опанувати нові вміння й навички.