«Ми спілкуємося з журналістами тільки через пресслужбу», або як у Кременчуці чиновники відповідають на питання преси

«Кременчуцький ТелеграфЪ» хотів поцікавитися у начальника управління транспорту Руслана Івашини, чи є у нашому місті випадки перевірки документів громадян представниками територіальних центрів комплектування (ТЦК), як це було днями у Полтаві, втім, вже не вперше, замість інформації отримали відмовку
Днями у мережі з’явилося відео, як у Полтаві військові разом з поліцією зупиняли громадський транспорт. Як виявилося пізніше, перевіряли документи водіїв та пасажирів призовного віку, про це розповів представник комунального транспорту Полтави. Крім того, чоловік зазначив інтернет-виданню «Полтавщина», що подібні перевірки «впливають на дотримання графіків, бо більшість автобусів з'їжджають з маршрутів».
«Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив поцікавитися у начальника управління транспорту міста Руслана Івашини, чи були подібні зупинки комунального та приватного транспорту представниками ТЦК та СП спільно з поліціянтами у нашому місті, втім, замість доступу до інформації отримали формальну відмовку.
Подібні інциденти у нашій редакції стаються вже не вперше, про негласну заборону будь-що коментувати, зокрема очільниками комунальних підприємств, ми запитували у мера Віталія Малецького.
Нагадаємо, що 28 грудня міський голова Кременчука Віталій Малецький проведе щорічний звіт перед громадою. Зокрема, мер відповідатиме на питання містян.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.