«Ми спілкуємося з журналістами тільки через пресслужбу», або як у Кременчуці чиновники відповідають на питання преси

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 82

«Кременчуцький ТелеграфЪ» хотів поцікавитися у начальника управління транспорту Руслана Івашини, чи є у нашому місті випадки перевірки документів громадян представниками територіальних центрів комплектування (ТЦК), як це було днями у Полтаві, втім, вже не вперше, замість інформації отримали відмовку

Днями у мережі з’явилося відео, як у Полтаві військові разом з поліцією зупиняли громадський транспорт. Як виявилося пізніше, перевіряли документи водіїв та пасажирів призовного віку, про це розповів представник комунального транспорту Полтави. Крім того, чоловік зазначив інтернет-виданню «Полтавщина», що подібні перевірки «впливають на дотримання графіків, бо більшість автобусів з'їжджають з маршрутів».

«Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив поцікавитися у начальника управління транспорту міста Руслана Івашини, чи були подібні зупинки комунального та приватного транспорту представниками ТЦК та СП спільно з поліціянтами у нашому місті, втім, замість доступу до інформації отримали формальну відмовку.

— У нас є правила — усі свої питання пишіть у пресслужбу, ми будемо потім на них відповідати, — зазначив чиновник.

Подібні інциденти у нашій редакції стаються вже не вперше, про негласну заборону будь-що коментувати, зокрема очільниками комунальних підприємств, ми запитували у мера Віталія Малецького.

— Питання комунальних підприємств, це питання життєдіяльності міста. Комунальні підприємства існують не відірвано від міста, від міської влади, від міського голови. Тому що у Вас, коли у коментарях пишуть про погані дороги, жодного прізвища директорів комунальних підприємств не лунає, а лунає прізвище мера. Тому усі питання до комунальних підприємств до проблем, які пов'язані з їх роботою, будь ласка, до мера. Мер буде визначатися, делегувати певні повноваження директорам щодо відповідей, і не втручаючись у роботу комунальних підприємств підправляти їх, щоб вони виконували якісно роботу, щоб все відбувалося гарно, — зазначив мер.

Нагадаємо, що 28 грудня міський голова Кременчука Віталій Малецький проведе щорічний звіт перед громадою. Зокрема, мер відповідатиме на питання містян.