Кременчужани зможуть поставити питання меру Малецькому перед його щорічним звітом

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 219

Електронну пошту, на яку можна буде надіслати питання, оприлюднять напередодні звіту

28 грудня міський голова Кременчука Віталій Малецький проведе щорічний звіт перед громадою. Зокрема, мер відповідатиме на питання містян.

Про це повідомив очільник Кременчуцької громади Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету міськради 22 грудня.

За його словами, жителі міста можуть поставити свої питання в онлайн-форматі, надіславши їх на електронну пошту. Як розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» у пресслужбі міської ради, електронну адресу оприлюднять на їх офіційному сайті напередодні звіту мера.

А поки можете писати питання у коментарях.