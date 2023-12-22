На ялинці має бути бирка, а у лісгоспі — касовий апарат: на Полтавщині перевіряють продаж ялинок

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У передноворічні дні контроль за продажем ялинок буде посилюватися

Працівники держпідприємства «Ліси України» разом з правоохоронцями проводять перевірку продажу ялинок філіями підприємства.

Як повідомляє пресслужба «Лісів України», на кожній ялинці має бути бирка зі штрих-кодом, а оплата мусить бути виключно через платіжний термінал або касовий апарат.

Безпека ДП «Ліси України» попереджає, що у передноворічні дні контроль за продажем ялинок буде посилюватися.

Нагадаємо, що 1 грудня кременчуцькі лісівники почали продавати ялинки. Купити їх можна у лісгоспі (вулиця Шевченка, 41) з 8.00 до 16.00.

Як повідомляють наші журналісти, які купували ялинки у кременчуцькому лісгоспі, бирки на деревах є, а ось реалізовують дерева за готівку, чеків не видають.

Раніше ми писали про ціни на новорічні сосни та гілки у 2023 році:

Розмір ялинки Сосна звичайна Сосна кримська до 1 м 96 грн 168 грн від 1,01 до 2 м 132 грн 252 грн від 2,01 до 3 м 240 грн 360 грн Більше 3-х м. За кожний 1 м додається 84 грн 120 грн Комплекти новорічні з 5 гілок (до 1 м) 60 грн Гілки до 0,5 м 18 грн від 0,51 до 1 м 21 грн від 1,01 до 2 м 33 грн від 2,01 до 2,5 м 39 грн від 2,51 до 3 м 45 грн від 3,01 до 3,5 м 57 грн від 3,5 до 4 м 66 грн



