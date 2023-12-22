На ялинці має бути бирка, а у лісгоспі — касовий апарат: на Полтавщині перевіряють продаж ялинок

Працівники держпідприємства «Ліси України» разом з правоохоронцями проводять перевірку продажу ялинок філіями підприємства.
Як повідомляє пресслужба «Лісів України», на кожній ялинці має бути бирка зі штрих-кодом, а оплата мусить бути виключно через платіжний термінал або касовий апарат.
Безпека ДП «Ліси України» попереджає, що у передноворічні дні контроль за продажем ялинок буде посилюватися.
Нагадаємо, що 1 грудня кременчуцькі лісівники почали продавати ялинки. Купити їх можна у лісгоспі (вулиця Шевченка, 41) з 8.00 до 16.00.
Як повідомляють наші журналісти, які купували ялинки у кременчуцькому лісгоспі, бирки на деревах є, а ось реалізовують дерева за готівку, чеків не видають.
Раніше ми писали про ціни на новорічні сосни та гілки у 2023 році:
|Розмір ялинки
|Сосна звичайна
|Сосна кримська
|до 1 м
|96 грн
|168 грн
|від 1,01 до 2 м
|132 грн
|252 грн
|від 2,01 до 3 м
|240 грн
|360 грн
|Більше 3-х м. За кожний 1 м додається
|84 грн
|120 грн
|Комплекти новорічні з 5 гілок (до 1 м)
|60 грн
|Гілки
|до 0,5 м
|18 грн
|від 0,51 до 1 м
|21 грн
|від 1,01 до 2 м
|33 грн
|від 2,01 до 2,5 м
|39 грн
|від 2,51 до 3 м
|45 грн
|від 3,01 до 3,5 м
|57 грн
|від 3,5 до 4 м
|66 грн
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