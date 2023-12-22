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Надзвичайні новини

На Кременчуччині двоє чоловіків перевозили 4 мішки риби – поліція

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 380

 

У них конфіскували й рибу, і машину

Вчора, 21 грудня, близько 19.00, неподалік села Шушвалівка Градизької громади, на узбережжі Кременчуцького водосховища правоохоронці побачили двох місцевих 43-річного та 21-річного браконьєрів. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

 

Чоловіки перевозили в автомобілі ГАЗ-69 чотири мішки зі свіжовиловленою рибою різних видів. Наразі автомобіль та рибу вилучили.

За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 378 тисяч гривень.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

 

Чоловікам загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині спіймали 60-річного електровудника.

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Автор: Дарія Згура
Теги: браконьєри Кременчуцький район риба
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