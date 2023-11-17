На Полтавщині спіймали 60-річного електровудника

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У нього вилучили гумовий човен, електровудку та рибу

16 листопада на Полтавщині спіймали 60-річного електровудника. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

Близько 15.10 під час патрулювання акваторії річки Хорол у межах села Єрки Миргородського району поліціянти виявили чоловіка, який займався незаконним виловом риби за допомогою електровудки.

— Дільничні офіцери спільно з працівниками сектору поліційної діяльності на воді виявили місцевого 60-річного чоловіка, який за допомогою забороненого електричного знаряддя виловив майже 30 кілограмів риби. З місця події вилучено гумовий човен, електровудку, біоресурси, — розповів заступник начальника Миргородського райвідділу поліції Сергій Овчаренко.

За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 127 тис. грн.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, вчинене із застосуванням електроструму) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за цією статтею — до трьох років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії.

Раніше ми писали, що судитимуть кременчужанина, який незаконно наловив риби на 1,4 млн грн.

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