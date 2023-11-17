16 листопада на Полтавщині спіймали 60-річного електровудника. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.
Близько 15.10 під час патрулювання акваторії річки Хорол у межах села Єрки Миргородського району поліціянти виявили чоловіка, який займався незаконним виловом риби за допомогою електровудки.
За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 127 тис. грн.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, вчинене із застосуванням електроструму) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання за цією статтею — до трьох років позбавлення волі.
Тривають слідчі дії.
Раніше ми писали, що судитимуть кременчужанина, який незаконно наловив риби на 1,4 млн грн.
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