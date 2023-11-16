На Полтавщині розшукали тіла двох рибалок, які потонули на водосховищі

Сьогодні, 16 листопада, правоохоронці завершили пошуки двох рибалок, які 12 листопада зникли на водосховищі після перекидання човна.
Про це повідомляє поліція Полтавщини у своєму телеграм-каналі.
Рятувальники дістали з Дніпра тіла двох рибалок поблизу села Орлик Кобеляцької громади.
Тіло 27-річного чоловіка рятувальники підняли з води учора, 15 листопада, а 57-річного — сьогодні, 16 листопада. Обидва тіла направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Слідчі дії тривають.
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