На Полтавщині розшукали тіла двох рибалок, які потонули на водосховищі

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 261

Пошуки зниклих чоловіків тривали з 12 по 16 листопада

Сьогодні, 16 листопада, правоохоронці завершили пошуки двох рибалок, які 12 листопада зникли на водосховищі після перекидання човна. Про це повідомляє поліція Полтавщини у своєму телеграм-каналі. Рятувальники дістали з Дніпра тіла двох рибалок поблизу села Орлик Кобеляцької громади. Тіло 27-річного чоловіка рятувальники підняли з води учора, 15 листопада, а 57-річного — сьогодні, 16 листопада. Обидва тіла направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Слідчі дії тривають.

Поділитись новиною



