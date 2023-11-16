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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліціянта, який «кришував» збут наркотиків на Полтавщині, позбавили волі на 6 років

Сьогодні, 14:11 Переглядів: 171

 

Колишнього правоохоронця позбавили спеціального звання — старший лейтенант поліції

За апеляційною скаргою Миргородської окружної прокуратури скасували вирок суду першої інстанції стосовно колишнього оперуповноваженого одного з відділів поліції Полтавщини. Колишнього правоохоронця засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлено спеціального звання — старший лейтенант поліції.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Правоохоронець обвинувачувався у пособництві в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно, пропозиції та наданні неправомірної  вигоди  службовій  особі  та  зловживанні  впливом (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 369-2 КК України).  

За даними слідства, у 2016 році поліцейський погодився сприяти жінці, яка займалася збутом наркотиків. За «кришування» протиправної діяльності він запросив щомісячну плату.

Миргородський міськрайонний суд визнав чоловіка винним лише за ч. 1 ст. 369 КК України та обмежився штрафом — 12 750 грн із позбавленням права обіймати посади в органах Національної поліції України протягом року. За іншими статтями Кримінального кодексу України обвинуваченого виправдали.

Не погодившись із таким вироком, прокурори оскаржили його у Сумському апеляційному суді та відстояли свою позицію — колишній правоохоронець опинився за ґратами.  

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Автор: Віктор Крук
Теги: прокуратура Полтавщини поліція Полтавщини наркоторгівля позбавлення волі правоохоронці
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