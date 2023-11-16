Поліціянта, який «кришував» збут наркотиків на Полтавщині, позбавили волі на 6 років

Сьогодні, 14:11 Переглядів: 171

За апеляційною скаргою Миргородської окружної прокуратури скасували вирок суду першої інстанції стосовно колишнього оперуповноваженого одного з відділів поліції Полтавщини. Колишнього правоохоронця засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлено спеціального звання — старший лейтенант поліції.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Правоохоронець обвинувачувався у пособництві в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно, пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі та зловживанні впливом (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, у 2016 році поліцейський погодився сприяти жінці, яка займалася збутом наркотиків. За «кришування» протиправної діяльності він запросив щомісячну плату.

Миргородський міськрайонний суд визнав чоловіка винним лише за ч. 1 ст. 369 КК України та обмежився штрафом — 12 750 грн із позбавленням права обіймати посади в органах Національної поліції України протягом року. За іншими статтями Кримінального кодексу України обвинуваченого виправдали.

Не погодившись із таким вироком, прокурори оскаржили його у Сумському апеляційному суді та відстояли свою позицію — колишній правоохоронець опинився за ґратами.