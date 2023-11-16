На Полтавщині поліціянти затримали підозрюваного в угоні менше ніж за годину

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Викрадену автівку знайшли у лісі між селами Плавні та Говтва Решетилівської громади

У 30-річного жителя одного із сіл Решетилівської громади викрали автомобіль ЗАЗ «Славута». Він повідомив про це сектор поліцейської діяльності № 1 (м. Решетилівка) Полтавського райуправління поліції 15 листопада близько 12.30.

Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Патрульні протягом години знайшли викрадений автомобіль та встановили підозрюваного у скоєнні цього злочину.

— Офіцери виявили ЗАЗ у лісовому масиві, між селами Плавні та Говтва Решетилівської громади. Правопорушником виявився 35-річний житель міста Решетилівка, який вже мав проблеми із законом. Фігуранта затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та тримання під вартою, — прокоментував начальник сектору поліцейської діяльності № 1 Сергій Балашов.

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.