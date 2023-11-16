На Полтавщині поліціянти затримали підозрюваного в угоні менше ніж за годину

У 30-річного жителя одного із сіл Решетилівської громади викрали автомобіль ЗАЗ «Славута». Він повідомив про це сектор поліцейської діяльності № 1 (м. Решетилівка) Полтавського райуправління поліції 15 листопада близько 12.30.
Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
Патрульні протягом години знайшли викрадений автомобіль та встановили підозрюваного у скоєнні цього злочину.
За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
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