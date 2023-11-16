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Кременчужанин стріляв у ВАЗ, в якому знаходились водій і троє пасажирів — поліція

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 609

Поліція встановила осіб, причетних до правопорушення

15 листопада близько 20.10 на вулиці Академіка Герасимовича у Кременчуці 24-річний кременчужанин стріляв у ВАЗ-21099, в якому знаходились 21-річний водій і троє пасажирів. Про це повідомила пресслужба поліції.

Поліція встановила коло осіб, причетних до правопорушення, та їх автівки. Одному з фігурантів вже вручили підозру в озброєному хуліганстві.

— У хуліганських діях слідчі підозрюють 24-річного мешканця Кременчука. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Водночас встановлюється роль інших учасників події для надання їх діям правової оцінки, — прокоментував заступник начальника обласної поліції Сергій Рекун.

Правоохоронці проводять розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • вимагання, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189);
  • незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263);
  • хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення травм (ч. 4 ст. 296). 

Санкція ч. 4 ст. 296 КК України передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: стрілянина
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