Кременчужанин стріляв у ВАЗ, в якому знаходились водій і троє пасажирів — поліція

15 листопада близько 20.10 на вулиці Академіка Герасимовича у Кременчуці 24-річний кременчужанин стріляв у ВАЗ-21099, в якому знаходились 21-річний водій і троє пасажирів. Про це повідомила пресслужба поліції.
Поліція встановила коло осіб, причетних до правопорушення, та їх автівки. Одному з фігурантів вже вручили підозру в озброєному хуліганстві.
Правоохоронці проводять розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Санкція ч. 4 ст. 296 КК України передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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