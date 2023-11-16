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Кременчук, Війна, Соціальний захист

Цьогоріч 1750 ветеранів війни отримали від держави кошти на житло — з них 24 у Кременчуці

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 151

 

Придбали власні оселі за ці кошти вже 204 ветерани, у тому числі кременчужанин

Компенсацію за житло на свої особисті рахунки цьогоріч отримали вже 1750 ветеранів та членів їхніх сімей, а 204 з них вже придбали власні оселі.

Про це повідомила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Вона нагадала, що у 2023 році Мінветеранів розподілило субвенції на виплату грошової компенсації для придбання житла за чотирма бюджетними програмами, які передбачені на 2023 рік.

— Мінветеранів зробило величезну роботу для розподілу 5,5 мільярдів гривень субвенцій для придбання житла. Вже 1750 осіб отримали кошти на свої особисті рахунки, 204 з них вже придбали собі житло. А завдяки спільній та продуктивній роботі з Офісом Президента України, Урядом, Міністерством фінансів, Мінветеранів вдалося передбачити у Державному бюджеті на наступний рік майже 5,75 мільярда гривень, що дозволить забезпечення житлом понад 2000 ветеранів війни, членів родин загиблих Захисників і Захисниць, — зазначила Юлія Лапутіна.

З покроковою інструкцією щодо забезпечення житлом ветеранів та членів їхніх родин можна ознайомитися за цим посиланням.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, скільки ветеранів війни у Кременчуці змогли скористатися цією програмою та отримати кошти на придбання житла.

— Цьогоріч у Кременчуцькій міській територіальній громаді компенсацію за житло на свої особисті рахунки отримали вже 24 ветерани війни та члени їх сімей. На цей час один з ветеранів війни вже скористався своїм правом на житло та придбав власну оселю, — повідомила начальник відділу по роботі з ветеранами війни Департаменту соціального захисту населення Наталія Марченко.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2024 рік», в якому передбачено 13 млрд 554,2 млн грн на фінансування державної ветеранської політики в Україні. Це у 2 рази більше, ніж у поточному році.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Мінветеранів
Теги: Міністерство у справах ветеранів ветерани ветеранська програма житло квартири кошти
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