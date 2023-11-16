Цьогоріч 1750 ветеранів війни отримали від держави кошти на житло — з них 24 у Кременчуці

Компенсацію за житло на свої особисті рахунки цьогоріч отримали вже 1750 ветеранів та членів їхніх сімей, а 204 з них вже придбали власні оселі.
Про це повідомила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.
Вона нагадала, що у 2023 році Мінветеранів розподілило субвенції на виплату грошової компенсації для придбання житла за чотирма бюджетними програмами, які передбачені на 2023 рік.
З покроковою інструкцією щодо забезпечення житлом ветеранів та членів їхніх родин можна ознайомитися за цим посиланням.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, скільки ветеранів війни у Кременчуці змогли скористатися цією програмою та отримати кошти на придбання житла.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2024 рік», в якому передбачено 13 млрд 554,2 млн грн на фінансування державної ветеранської політики в Україні. Це у 2 рази більше, ніж у поточному році.
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