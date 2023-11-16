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Кременчук, Культура

У Кременчуці встановлять новорічну ялинку, якщо буде на це дозвіл — мер

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 212

Новорічне дерево планують зробити «енергоефективною»

На площі Перемоги встановлять ялинку, якщо Рада оборони області дасть на це дозвіл. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 16 листопада.

За його словами, у разі, якщо ялинку все ж таки будуть встановлювати, то її планують зробити «енергоефективною».

— У нас є домовленість з підприємцями, що вони нам в цьому допоможуть, тобто вона працюватиме від генератора. Звичайно, у перспективі хотілось би, щоб вона працювала від сонячної батареї, які будуть розташовані на даху будинку Алітуська, 12 і працювала самостійно, — сказав Віталій Малецький. 

Він додав, що на таку ініціативу потрібно фінанси, нині вони шукають інвесторів. Купувати нові іграшки та прикраси не будуть — витрати на ялинку будуть мінімальними, цифри міський голова не уточнив. Загалом на встановлення ялинки потрібно 2-3 тижні — «якщо буде прийнято рішення, ми це максимально швидко зробимо», сказав мер. 

ПО ТЕМІ:

16 років еволюції кременчуцької ялинки 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ялинка площа Перемоги
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