У Кременчуці встановлять новорічну ялинку, якщо буде на це дозвіл — мер

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На площі Перемоги встановлять ялинку, якщо Рада оборони області дасть на це дозвіл. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 16 листопада.

За його словами, у разі, якщо ялинку все ж таки будуть встановлювати, то її планують зробити «енергоефективною».

— У нас є домовленість з підприємцями, що вони нам в цьому допоможуть, тобто вона працюватиме від генератора. Звичайно, у перспективі хотілось би, щоб вона працювала від сонячної батареї, які будуть розташовані на даху будинку Алітуська, 12 і працювала самостійно, — сказав Віталій Малецький.

Він додав, що на таку ініціативу потрібно фінанси, нині вони шукають інвесторів. Купувати нові іграшки та прикраси не будуть — витрати на ялинку будуть мінімальними, цифри міський голова не уточнив. Загалом на встановлення ялинки потрібно 2-3 тижні — «якщо буде прийнято рішення, ми це максимально швидко зробимо», сказав мер.