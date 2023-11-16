У Кременчуці встановлять новорічну ялинку, якщо буде на це дозвіл — мер

На площі Перемоги встановлять ялинку, якщо Рада оборони області дасть на це дозвіл. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 16 листопада.
За його словами, у разі, якщо ялинку все ж таки будуть встановлювати, то її планують зробити «енергоефективною».
Він додав, що на таку ініціативу потрібно фінанси, нині вони шукають інвесторів. Купувати нові іграшки та прикраси не будуть — витрати на ялинку будуть мінімальними, цифри міський голова не уточнив. Загалом на встановлення ялинки потрібно 2-3 тижні — «якщо буде прийнято рішення, ми це максимально швидко зробимо», сказав мер.
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