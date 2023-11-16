Підприємці Полтавщини сплатили понад 900 млн грн єдиного податку

Місцеві бюджети поповнюються також і грошима суб’єктів господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та продовжують працювати в умовах повномасштабної війни
Від початку 2023 року підприємці Полтавщини сплатили до місцевих бюджетів області 910,9 млн грн єдиного податку з фізичних осіб.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Полтавській області.
На Полтавщині наразі обліковуються 51 174 платників єдиного податку з фізичних осіб:
Нагадаємо, жителі Полтавщини сплатили понад 13 млрд податків на доходи фізосіб.
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