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Кременчук, Гроші, Полтавщина

Підприємці Полтавщини сплатили понад 900 млн грн єдиного податку

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 120

 

Місцеві бюджети поповнюються також і грошима суб’єктів господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та продовжують працювати в умовах повномасштабної війни

Від початку 2023 року підприємці Полтавщини сплатили до місцевих бюджетів області 910,9 млн грн єдиного податку з фізичних осіб.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Полтавській області.

— Сума перерахованого єдиного податку з фізичних осіб на 132 млн грн, або на 17,1% перевищує надходження минулого року за аналогічний період, — зазначила в. о. начальника ГУ ДПС у Полтавській області Алла Рябкова.

На Полтавщині наразі обліковуються 51 174 платників єдиного податку з фізичних осіб:

  • першої групи – 7 278;
  • другої групи — 21 199;
  • третьої групи — 22 682.

Нагадаємо, жителі Полтавщини сплатили понад 13 млрд податків на доходи фізосіб.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: податки ДПС єдиний податок статистика ГУ ДПС у Полтавській обл.
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