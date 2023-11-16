Підприємці Полтавщини сплатили понад 900 млн грн єдиного податку

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Місцеві бюджети поповнюються також і грошима суб’єктів господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та продовжують працювати в умовах повномасштабної війни

Від початку 2023 року підприємці Полтавщини сплатили до місцевих бюджетів області 910,9 млн грн єдиного податку з фізичних осіб.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Полтавській області.

— Сума перерахованого єдиного податку з фізичних осіб на 132 млн грн, або на 17,1% перевищує надходження минулого року за аналогічний період, — зазначила в. о. начальника ГУ ДПС у Полтавській області Алла Рябкова.

На Полтавщині наразі обліковуються 51 174 платників єдиного податку з фізичних осіб:

першої групи – 7 278;

другої групи — 21 199;

третьої групи — 22 682.

Нагадаємо, жителі Полтавщини сплатили понад 13 млрд податків на доходи фізосіб.