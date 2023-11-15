Жителі Полтавщини сплатили понад 13 млрд податків на доходи фізосіб

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 116

З січня по жовтень 2023 року платники податків Полтавської області сплатили до державного і місцевих бюджетів 13 млрд 672,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомили в податковій службі Полтавщини 15 листопада.

Надходження збільшились на 2 млрд 784,4 млн грн, або на понад чверть, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У 232 підприємствах Полтавщини підвищили розміри зарплат — через це в області збільшилось надходження ПДФО та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.



