У кременчуцькому кафе жінці до рук поклали гранату

14 листопада правоохоронці Кременчука отримали два повідомлення про чоловіків, які мають при собі боєприпаси. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
Так, у центральній частині міста близько 16.10, до відвідувачки однієї з кав’ярень підійшов невідомий п’яний чоловік і поклав їй до рук гранату. Після чого залишив заклад. Це виявилася імітаційно-тренувальна граната з піротехнічним ефектом категорії Р1, що імітує бойову гранату РГД-5. Її вилучили, а особу місцевого 51-річного правопорушника встановили протягом години.
Друге повідомлення надійшло близько 16.40 — на вул. Алітуській невідомий чоловік тримав в руках предмет, схожий на гранату. За попередньою інформацією, у 43-річного місцевого вилучили страйкбольну гранату.
За даними фактами відкрили кримінальні провадження. Тривають слідчі дії.
Поліція нагадує, що демонстрування зброї та боєприпасів у громадських місцях — це правопорушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність.
Нагадаємо, 6 листопада у Кременчуці поліція виявила гранату в автомобілі.
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