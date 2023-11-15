У кременчуцькому кафе жінці до рук поклали гранату

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 11

Ще одну гранату відібрали у чоловіка на Алітуській

14 листопада правоохоронці Кременчука отримали два повідомлення про чоловіків, які мають при собі боєприпаси. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Так, у центральній частині міста близько 16.10, до відвідувачки однієї з кав’ярень підійшов невідомий п’яний чоловік і поклав їй до рук гранату. Після чого залишив заклад. Це виявилася імітаційно-тренувальна граната з піротехнічним ефектом категорії Р1, що імітує бойову гранату РГД-5. Її вилучили, а особу місцевого 51-річного правопорушника встановили протягом години.

Друге повідомлення надійшло близько 16.40 — на вул. Алітуській невідомий чоловік тримав в руках предмет, схожий на гранату. За попередньою інформацією, у 43-річного місцевого вилучили страйкбольну гранату.

За даними фактами відкрили кримінальні провадження. Тривають слідчі дії.

Поліція нагадує, що демонстрування зброї та боєприпасів у громадських місцях — це правопорушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність.

— Акцентуємо, що громадяни, які знаходяться поруч, сприймають такі протиправні дії як реальну небезпеку і візуально не можуть відрізнити муляж чи навчальні боєприпаси від справжніх, — наголошують у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Нагадаємо, 6 листопада у Кременчуці поліція виявила гранату в автомобілі.

Читайте також: