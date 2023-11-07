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У Кременчуці поліція виявила гранату в автомобілі (доповнено)

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 152

 

Її спрямували на судову експертизу

У Кременчуці поліція виявила гранату в автомобілі. Як повідомила пресслужба поліції, правоохоронці зупинили Nissan, під керуванням 27-річного мешканця іншої області у Крюківському районі міста. У багажнику позашляховика слідчі поліції побачили боєприпас.

Вилучену гранату спрямували на судову експертизу. На цей встановлюють джерела походження боєприпасу та мети його зберігання.

За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.263 (Носіння, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, подія сталася 6 листопада близько 22.00 на вулиці Лікаря О. Богаєвського. Патрульні зупинили Nissan через підозру у нетверезості водія. Вміст алкоголю у 27-річного керманича підтвердив Драгер.

Під час поверхневої перевірки автомобіля патрульні знайшли предмет, схожий на бойову гранату.

На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування автомобілем у стані сп'яніння) КУпАП. Чоловіка передали слідчим.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: граната
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