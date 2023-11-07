Президентських виборів у березні не буде — Володимир Зеленський заявив, що це «не на часі»

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 231 Коментарів: 1

Проводити президентські вибори під час війни недоречно та не на часі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 6 листопада. А «вкидати у суспільство тематику виборів» — безвідповідально.

— Усі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально, якось так легковажно та, граючись, вкидати в суспільство тематику виборів. Я вважаю, що вибори зараз не на часі, — сказав президент.

Глава держави вважає, що зараз не час «для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни і тим більше тоді, коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями: болем, боями, втратами, але і здобутками для України».

Він зауважив, що тема виборів — це «вкидання, які очікує від України лише Росія».

— Я вважаю, що зараз вибори не вчасні. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й надалі працювати тільки в єдності, то в державі є структури, здатні ставити крапки та давати суспільству всі необхідні відповіді. Щоб не залишалося простору для конфліктів та чужої гри проти України, — сказав Володимир Зеленський.

Вчора зранку на тему проведення виборів президента України під час війни з Росією висловився представник президента у парламенті Федір Веніславський, заявивши, що це суперечитиме конституційним засадам виборчого права.

На його думку, «існують 100% підстави сумніватися в легітимності президента, гіпотетично обраного під час дії воєнного стану». Забезпечити дотримання конституційних засад виборчого права в умовах воєнного стану навряд чи вдасться, вважає він.

Веніславський назвав дві основні групи, виборчі права яких не будуть забезпечені, якщо проводити вибори у воєнний час. Це українці, які живуть на тимчасово окупованих Росією територіях, та громадяни країни, які виїхали за кордон, рятуючись від окупантів.

Як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, опубліковані 30 жовтня, більшість українців висловлюються проти проведення виборів під час війни. Близько 81% опитаних вважає, що вибори варто проводити після завершення війни, оскільки зараз для них не найкращий час. І лише 16% опитаних вважають, що вибори варто проводити у строки, визначені Конституцією (президентські — у березні 2024 року).

У вересні 2023 року 64% опитаних українців поставилися негативно до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни. Водночас 15% вважали, що вибори треба проводити, а 21% не визначилися з цього питання. Про це свідчить опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 вересня 2023 року.

Нагадаємо, у неділю, 5 листопада, народний депутат Олексій Гончаренко з фракції «Європейська солідарність» в ефірі Еспресо ТВ заявив, що нібито має інформацію про затвердження рішення Володимиром Зеленським щодо проведення президентських виборів наприкінці березня 2024 року.

— Пояснити таке рішення суспільству вони збираються тим, що це начебто вимога західних партнерів. Зокрема, тим, що якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність. Особливо на фоні того, що Путін в березні планує провести вибори, — заявив Гончаренко.