Мешканець Полтавщини ошукав підприємців на 400 тисяч гривень — поліція

Працівники Полтавського районного управління поліції припинили протиправну діяльність 26-річного мешканця Полтавщини, який ошукав полтавських підприємців на 400 тисяч гривень.
Фігуранту повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За фактом вчинення шахрайства слідчим підрозділом поліції здійснюється досудове розслідування за частиною 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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