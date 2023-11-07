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Надзвичайні новини

Мешканець Полтавщини ошукав підприємців на 400 тисяч гривень — поліція

Сьогодні, 10:13 Переглядів: 207

 

Підозрюваному загрожує до 3 років позбавлення волі

Працівники Полтавського районного управління поліції припинили протиправну діяльність 26-річного мешканця Полтавщини, який ошукав полтавських підприємців на  400 тисяч гривень.

— Тривалий час фігурант співпрацював із підприємцями Полтави. Увійшовши до них у довіру, він почав привласнювати кошти партнерів. Упродовж пів року чоловік понад 40 разів вчинив шахрайські дії та неправомірно заволодів грошима в сумі близько 400  тисяч гривень, — повідомив Петро Скічко, начальник Полтавського районного управління поліції.

Фігуранту повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За фактом вчинення шахрайства слідчим підрозділом поліції здійснюється досудове розслідування за частиною 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство
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