Центр Разумкова: дві третини українців не підтримують проведення виборів до завершення війни

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З тих, хто підтримує проведення виборів, 6% вважають, що це необхідно для підтримки демократії, а 5% - щоб продемонструвати, що Україна є демократичною державою, та стільки ж, що необхідно змінити владу

У вересні 2023 року 64% опитаних українців поставилися негативно до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни. Водночас 15% вважають, що вибори треба проводити, а 21% не визначилися з цього питання.

Про це свідчить опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 вересня 2023 року в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!».

Зазначається, що 36% респондентів обґрунтовує негативне ставлення до проведення виборів тим, що в країні немає грошей, 32% - у зв'язку з тим, що законодавство України не дає змоги проводити вибори в період дії воєнного стану, а 31% респондентів вважають, що буде проблематично гарантувати безпеку учасникам голосування.

Також 29% респондентів зазначають, що під час воєнного стану неможливо дотримуватися стандартів демократичності виборів у зв'язку з тимчасовим обмеженням політичних прав і свобод громадян, а 26% вважають, що неможливо організувати вибори на тимчасово окупованих територіях. Крім цього, 24% опитаних відповіли, що буде проблематично організувати голосування для українських біженців, які перебувають за кордоном, а 22,5% - для військовослужбовців, котрі перебувають у місцях бойових дій.

Також у 14% респондентів причиною негативного ставлення до виборів називають те, що якщо дозволять онлайн-голосування, то ворожі спецслужби можуть втрутитися у цей процес. Майже стільки ж - 13% вважають, що є небезпека посилення внутрішньополітичних конфліктів, 11% - що можливе тимчасове скасування воєнного стану для проведення виборів негативно позначиться на безпеці країни, а 9% вважають, що членів виборчих комісій, спостерігачів і кандидатів на виборні посади можуть мобілізувати.

Із тих, хто підтримує ідею проведення виборів, 6% вважають, що це необхідно для підтримки демократії в країні, 5% - щоб продемонструвати, що Україна є демократичною державою, по 5% опитаних вважають, що необхідно змінити чи оновити владу та що проведення виборів сприятиме розгортанню дискусії в суспільстві щодо наявних проблем у країні та способів їх розв'язання.

У разі проведення виборів 15% опитаних голосуватимуть за ті політичні партії, які існують, 24% - за новостворені політичні сили, 31% відповіли, що для них не матиме значення, новостворена це партія чи вона існувала й раніше.

Опитування проводилося методом face-to-face у 22 областях України, а також у м. Києві, в Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - тільки на тих територіях, які контролює уряд України. Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ, зокрема вимушеної евакуації громадян.