У магазинах Кременчука та області могла потрапити зелена кава, що містить пестициди

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 336

У крамниці Полтавщини могла потрапити зелена кава, що містить хлорпірифос. Як повідомили в Держпродспоживслужбі області із посиланням на службу з питань безпечності харчових продуктів, 10 жовтня надійшло повідомлення щодо виявлення цієї речовини в органічній зеленій каві (походженням з Гондурасу), що експортувалась з Німеччини (відправник: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg) до України (отримувач: ТОВ «Кофітон», вул. Ломоносова 75 а, м. Київ, 03189).

У Держпродспоживслужбі пояснили, що хлорпірифос — це речовина є основою для виробництва пестицидів, що використовують для боротьби зі шкідниками. Незначні дози хлорпірифосу можуть викликати головний біль, порушення свідомості аж до розвитку глибокої коми, судоми.

«У разі виявлення вищезазначеної продукції в обігу, просимо інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області за адресою: вул. Воскресенський узвіз,7, м. Полтава, 36020, тел. (0532) 60-66-47, e-mail: pol_gydpss@polvet.gov.ua, тел. Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини: (0532) 56-99-63», - йдеться в повідомленні.