У магазинах Кременчука та області могла  потрапити зелена кава, що містить пестициди

У крамниці Полтавщини могла потрапити зелена кава, що містить хлорпірифос. Як повідомили в Держпродспоживслужбі області із посиланням на службу з питань безпечності харчових продуктів, 10 жовтня надійшло повідомлення щодо виявлення цієї речовини в органічній зеленій каві (походженням з Гондурасу), що експортувалась з Німеччини (відправник: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg) до України (отримувач: ТОВ «Кофітон», вул. Ломоносова 75 а, м. Київ, 03189).
У Держпродспоживслужбі пояснили, що хлорпірифос — це речовина є основою для виробництва пестицидів, що використовують для боротьби зі шкідниками. Незначні дози хлорпірифосу можуть викликати головний біль, порушення свідомості аж до розвитку глибокої коми, судоми.
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